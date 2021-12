Empathie ist gegen Hass im Internet am wirksamsten

Es zeigte sich, dass einzig eine auf Empathie beruhende Konfrontation die Hassreden zu reduzieren vermochte, wenn auch in relativ geringem Ausmaß, wie die Wissenschaftler im Fachmagazin „PNAS“ berichten. Diese Gruppe verschickte in den folgenden vier Wochen im Durchschnitt 1,3 weniger fremdenfeindliche Tweets als die Kontrollgruppe (minus 33 Prozent) und wies eine um 8,4 Prozentpunkte höhere Wahrscheinlichkeit auf (plus 40 Prozent), den ursprünglichen fremdenfeindlichen Tweet zu löschen.