Deutsche Polizei geht gegen Hass im Netz vor

In einer bundesweiten Aktion ist die deutsche Polizei am Mittwoch gegen Hasspostings im Internet vorgegangen. Wie das Bundeskriminalamt im hessischen Wiesbaden mitteilte, führten Polizeibehörden in allen Bundesländern insgesamt 90 polizeiliche Maßnahmen durch, darunter Wohnungsdurchsuchungen und Vernehmungen. Denn nicht nur das Attentat auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke oder der Anschlag auf die Synagoge in Halle hätten gezeigt, was passieren könne, wenn sich Täter im Internet radikalisierten und der Hass in physische Gewalt umschlage, so die Polizeibehörde.