SPÖ-Einsteiger fragt nach Klimafußabdruck im Land

In der Ausschussrunde des Landtagsam 1. Dezember ging es ihm um die steigenden Energiepreise. Er bekam die Antworten auf seine Fragen an ÖVP-Landesrat Markus Achleitner per Videoschaltung, weil dieser wegen Corona im Homeoffice bleiben musste. Jedenfalls bleiben die Preise des Landesversorgers stabil, wie Achleitner versichert: „Die Energie AG Oberösterreich hat aufgrund einer weitsichtigen und langfristigen Energiebeschaffung die Möglichkeit einer Preisgarantie, die ihren Bestandskunden zugute kommt. Warum dies etwa in Wien, Niederösterreich oder im Burgenland anders ist, müsste dort nachgefragt werden.“