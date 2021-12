Ehefrau in Bauch geboxt, bis frische Narbe platzte

Gewalt in den eigenen vier Wänden ist in Österreich und auch der Bundeshauptstadt Wien leider vielerorts traurige Realität! Jede fünfte Frau ist im Durchschnitt in ihrem Leben einmal Opfer. Dazu zählt auch jene 48-Jährige aus Favoriten, die am Donnerstagabend ihre Tochter (29) anrief und sagte: „Der Papa hat mich geschlagen und mit dem Umbringen bedroht!“ Die Tochter reagierte goldrichtig, alarmierte nach dem Gespräch sofort mit ihrem Handy die Polizei, diese raste mit Blaulicht zum Tatort.