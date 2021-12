Rücktritte von Kurz und Blümel: ÖVP baut größer um

Die ÖVP-Landeshauptleute dürften sich noch am Donnerstagabend auf eine Vorgangsweise geeinigt haben. Stelzer ging im Ö1-„Morgenjournal“ am Freitag jedenfalls von einer raschen Entscheidung aus. Klar ist: Kein Bundesland will auf einen Minister oder eine Ministerin verzichten. Eiserne Regel: Wird jemand ausgetauscht, muss ein Ersatz aus dem jeweiligen Bundesland gefunden werden, sonst gibt es von höchster Stelle kein grünes Licht.