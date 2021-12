Kurz-Abgang: Kritik, Häme, Nachsicht, gute Wünsche

ÖVP-Chef und Ex-Kanzler Sebastian Kurz hat sich am Donnerstag nach zehn Jahren in der Spitzenpolitik von allen Ämtern zurückgezogen. Die in den vergangenen Wochen auf ihn eingeprasselten Korruptionsvorwürfe seien „sehr zehrend“ gewesen, gleichzeitig hätten sich seine Prioritäten seit der Geburt seines Sohnes vor wenigen Tagen verschoben, sagte er zum Abschied (Video oben). Die Reaktionen der Konkurrenz reichen von Kritik und Häme bis zu Dank, Nachsicht und guten Wünschen für die Zukunft.