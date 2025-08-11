Seil gerissen – Insassen stürzen von Lift in Tiefe

Wie das ukrainische Nachrichtenportal NN in Berufung auf Informationen auf Telegram-Channel berichtete, soll sich einer der Verletzten in kritischem Zustand befinden. Laut Behörden befanden sich zum Unfallzeitpunkt 21 Menschen auf der Seilbahn. Unter den Verletzten soll sich auch ein Kind befinden. Die Rettungskräfte brauchten mehr als eine Stunde, um die in einem Waldstück verunglückten Personen zu erreichen.