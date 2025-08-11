Vorteilswelt
Vorfall in Russland

Seil gerissen – Insassen stürzen von Lift in Tiefe

Ausland
11.08.2025 11:19
In Russland stürzten mehrere Menschen zu Boden bzw. in einen See, nachdem das Seil eines ...
In Russland stürzten mehrere Menschen zu Boden bzw. in einen See, nachdem das Seil eines Sesselliftes gerissen war. (Symbolbild)(Bild: sav_an_dreas - stock.adobe.com)

Chaotische Szenen haben sich im russischen Ferienort Naltschik zugetragen, nachdem das Seil eines Sessellifts gerissen war. Insassen stürzten aus mehreren Metern Höhe in einen See bzw. auf den Boden. Zehn Personen wurden verletzt.

0 Kommentare

Das Unglück ereignete sich in der Bergregion Kabardino-Balkarien im Süden Russlands. Auf Videos ist zu sehen, wie die Sessel plötzlich nach unten stürzen. Vier Menschen sollen laut „Daily Mail“ in den darunterliegenden See stürzen. Laut der Nachrichtenagentur TASS sollen zehn Unfallopfer Verletzungen davongetragen haben.

In diesem Beitrag wird der Moment gezeigt, in dem das Seil des Sessellifts reißt:

Wie das ukrainische Nachrichtenportal NN in Berufung auf Informationen auf Telegram-Channel berichtete, soll sich einer der Verletzten in kritischem Zustand befinden. Laut Behörden befanden sich zum Unfallzeitpunkt 21 Menschen auf der Seilbahn. Unter den Verletzten soll sich auch ein Kind befinden. Die Rettungskräfte brauchten mehr als eine Stunde, um die in einem Waldstück verunglückten Personen zu erreichen.

Der Sessellift wurde 1968 gebaut und war 700 Meter lang – laut „Daily Mail“ wurde ihr Zustand von Touristen als „rostig“ und „alt“ beschrieben.

