Vorfall in Russland
Seil gerissen – Insassen stürzen von Lift in Tiefe
Chaotische Szenen haben sich im russischen Ferienort Naltschik zugetragen, nachdem das Seil eines Sessellifts gerissen war. Insassen stürzten aus mehreren Metern Höhe in einen See bzw. auf den Boden. Zehn Personen wurden verletzt.
Das Unglück ereignete sich in der Bergregion Kabardino-Balkarien im Süden Russlands. Auf Videos ist zu sehen, wie die Sessel plötzlich nach unten stürzen. Vier Menschen sollen laut „Daily Mail“ in den darunterliegenden See stürzen. Laut der Nachrichtenagentur TASS sollen zehn Unfallopfer Verletzungen davongetragen haben.
In diesem Beitrag wird der Moment gezeigt, in dem das Seil des Sessellifts reißt:
Wie das ukrainische Nachrichtenportal NN in Berufung auf Informationen auf Telegram-Channel berichtete, soll sich einer der Verletzten in kritischem Zustand befinden. Laut Behörden befanden sich zum Unfallzeitpunkt 21 Menschen auf der Seilbahn. Unter den Verletzten soll sich auch ein Kind befinden. Die Rettungskräfte brauchten mehr als eine Stunde, um die in einem Waldstück verunglückten Personen zu erreichen.
Der Sessellift wurde 1968 gebaut und war 700 Meter lang – laut „Daily Mail“ wurde ihr Zustand von Touristen als „rostig“ und „alt“ beschrieben.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.