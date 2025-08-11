Justin Bieber springt in den See – Fans in Sorge!

Popstar Justin Bieber (31) sorgt mal wieder für Gesprächsstoff und schockt seine Fans! Am Wochenende postete der Sänger auf seinen Social-Media-Kanälen ein Video und mehrere Fotos, die ihn nach einem Bad in einem See zeige.
Bieber trägt dabei lediglich Unterhosen und klobige Boots. Alles ist pitschnass und von hinten auch noch ein wenig durchsichtig. Umringt von Freunden wirkt er dabei allerdings äußerst happy – lachend, ausgelassen, ganz so, als hätte er jede Menge Spaß. Was ihn zu diesem Bad animiert hat, bleibt unklar. Vielleicht war es einfach eine spontane Wette mit seinen Jungs?
Follower finden das dar nicht lustig
Während manche Fans das Ganze als harmlosen Jux verstehen, äußern andere ernste Sorgen um den Vater eines knapp einjährigen Sohnes, den er mit seiner Frau Hailey Bieber hat.
„Britney Spears hat ihre mentale Entsprechung gefunden“, kommentiert ein User. Ein anderer schreibt: „Es tut mir leid. Ich mache mir Sorgen um ihn. Warum bist du jetzt Vater und benimmst dich nicht wie einer?“ Einige verlangen: „Reiß dich zusammen!“
Nicht der erste Aufreger des Sommers
Dabei ist es nicht der erste Aufreger in diesem Sommer. Schon Anfang August hatte Bieber mit einem Männertrip Schlagzeilen gemacht: Auf den damals geposteten Bildern posiert der Sänger in den Wäldern der USA – umgeben von einem ganzen Arsenal an Gewehren und Pistolen. Auch er selbst probierte die Waffen aus, gekleidet lediglich in Jogginghose, Socken und Filzpantoffeln.
Harmlose Exzentrik oder Hilferuf?
Viele Fans fragen sich nun: Was ist nur mit dem einstigen Teenie-Idol los? Unter den Kommentaren heißt es ratlos: „Mit Hausschuhen eine Waffe in der Wildnis entladen. Was geht hier ab?“
Eines steht fest: Justin Bieber versteht es, für Aufsehen zu sorgen – doch ob das alles nur harmlose Eskapaden sind oder ein Hilferuf, darüber streiten sich seine Follower heftig.
