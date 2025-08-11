Justin Bieber springt in den See – Fans in Sorge!

Nicht der erste Aufreger des Sommers

Dabei ist es nicht der erste Aufreger in diesem Sommer. Schon Anfang August hatte Bieber mit einem Männertrip Schlagzeilen gemacht: Auf den damals geposteten Bildern posiert der Sänger in den Wäldern der USA – umgeben von einem ganzen Arsenal an Gewehren und Pistolen. Auch er selbst probierte die Waffen aus, gekleidet lediglich in Jogginghose, Socken und Filzpantoffeln.