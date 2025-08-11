J.Lo zuckt bei Krabbler-Attacke mit keiner Wimper

Sie ist ein absoluter Profi! Superstar Jennifer Lopez (56) ließ sich auch von einem ungebetenen Gast auf der Bühne nicht aus der Fassung bringen. Während ihres Konzerts in Almaty, Kasachstan, krabbelte plötzlich eine große Grille ihren Hals hoch.
Ein echter Schock-Moment, der die meisten Stars wohl aus der Fassung gebracht hätte! Doch J.Lo bewahrte die absolute Ruhe, sang einfach weiter und schnappte sich das Insekt, das ihren Hals kitzelte, mit einer eleganten Handbewegung, um es von der Bühne zu schleudern.
Anschließend erklärte die zweifache Mutter ihren Fans mit einem Lächeln: „Es hat mich gekitzelt!“
Hier im eingebundenen Video, das von einem Fan-Account geteilt wurde, ist gut zu sehen, wie die Grille über den Körper von J.Lo zu ihrem Hals krabbelt und dann von ihr weggeschleudert wird:
„Kuss der Grillen-Frau“
Das Video, das der offizielle Fan-Account von J.Lo online stellte, sorgte für Lacher.
Der Text dazu: „Plot-Twist: @JLo probt gerade für ,Kiss of the Cricket Woman‘ („Kuss der Grillen-Frau“ … auf der Bühne … live und in Farbe.“ Eine Anspielung auf ihren nächsten Film „Kiss of the Spider Woman“, der im Herbst in die Kinos kommt.
