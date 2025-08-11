Stöger? „Auch die letzten Kritiker sind überzeugt“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Peter Moizi: Rapids Erfolgslauf, Austrias Woche zum Vergessen, Herbert Prohaskas 70er, Oliver Glasners Triumph im Wembleys-Stadion, der Tod von Leo Windtner, der Rücktritt von Stephanie Venier und das MotoGP-Wochenende in Spielberg (alles im Video oben).