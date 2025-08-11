Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Österreicher gefordert

So sehen unsere vier Europacup-Starter live im TV

Fußball National
11.08.2025 11:21
Gelingt Salzburg gegen Brügge doch noch der Aufstieg in die nächste Runde?
Gelingt Salzburg gegen Brügge doch noch der Aufstieg in die nächste Runde?(Bild: GEPA)

Vier heimische Bundesliga-Klubs sind in dieser Woche wieder im Europacup im Einsatz. Wir zeigen, wie Sie die Matches live verfolgen können.

0 Kommentare

Am Dienstag muss Salzburg gegen Club Brügge abliefern. Nach der bitteren 0:1-Pleite im Hinspiel vergangene Woche braucht es in Belgien einen starken Auftritt, wenn man die Chance auf die Königsklasse wahren will. Ob das gelingt? ServusTV zeigt das Rückspiel der 3. Champions-League-Qualifikationsrunde am Dienstag (19.30 Uhr) live. 

Lesen Sie auch:
Große Enttäuschung bei den Salzburgern
Champions-League-Quali
Knappe Heimpleite! Salzburg verliert gegen Brügge
06.08.2025
Europa-League-Quali
Starker Auftritt! Nullnummer lässt WAC hoffen
07.08.2025

Gefordert ist am Donnerstag auch der Wolfsberger AC in der 3. Runde der Europa-League-Qualifikation. Nach einem starken Auftritt in Griechenland gegen PAOK Thessaloniki (0:0) ist vor heimischen Fans im Rückspiel alles drin. ORF 1 überträgt das Spiel (19 Uhr) live. 

Drei Spiele am Donnerstag
Damit ist am Donnerstag aber noch nicht genug. Denn auch die beiden Wiener Vereine sind in der 3. Qualirunde der Conference League im Einsatz und müssen dabei dringend abliefern. Das Rückspiel der Wiener Austria gegen Banik Ostrava aus Tschechien (21 Uhr) wird ebenfalls in ORF 1 live übertragen. Nach dem wilden 3:4 im Hinspiel müssen die „Veilchen“ zu Hause liefern.

So wie auch Rapid! Die Hütteldorfer erreichten im Hinspiel gegen den schottischen Vertreter Dundee United nur ein 2:2. Ob man im Rückspiel den erwarteten Einzug in die nächste Runde doch noch schafft, das wird sich am Donnerstag ab 20:45 Uhr zeigen. Ob, und wo die Partie im TV gezeigt wird, steht derzeit noch nicht fest. Verhandlungen laufen.

Lesen Sie auch:
Die Wiener Austria verlor das Hinspiel auswärts bei Banik Ostrava mit 3:4.
Hinspiel-Niederlage
Sieben Tore – aber Austria zittert um den Aufstieg
07.08.2025
Gegen Dundee United
„Nur“ 2:2! SK Rapid verspielt zweimalige Führung
07.08.2025

Wie immer kann man alle Partien aber auch im sportkrone.at-Liveticker verfolgen!

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
201.960 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
189.647 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Oberösterreich
Freunde sagten zu Leo Windtner: „Geh lieber nicht“
143.435 mal gelesen
Leo Windtner liebte die Berge, hier vor den Drei Zinnen in den Dolomiten.
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1421 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Kolumnen
Der pauschale Faulheitsvorwurf ist zu billig
1004 mal kommentiert
Von der „Arbeitspflicht“ ausnehmen möchte der ÖVP-Wirtschaftsminister lediglich jene, die ...
Außenpolitik
Russland nahm großes Gebiet in der Ostukraine ein
757 mal kommentiert
Schäden nach einem russischen Drohnenangriff in Donezk
Mehr Fußball National
Dahl, Greil und Co.
Bundesliga: Wählen Sie hier das Tor der 2. Runde
Hier die Highlights
Video: Prohaska-Emotionen, dann Austria-Frust
Die Highlights
Video: Hier dreht Rapid das Match gegen Sturm Graz
0:1 gegen Hartberg
Fehlstart von BW Linz – die Highlights im Video
WSG ist Tabellenführer
Video: Doppelpack – trotz verschossenem Elfer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf