So sehen unsere vier Europacup-Starter live im TV

Vier heimische Bundesliga-Klubs sind in dieser Woche wieder im Europacup im Einsatz. Wir zeigen, wie Sie die Matches live verfolgen können.
Am Dienstag muss Salzburg gegen Club Brügge abliefern. Nach der bitteren 0:1-Pleite im Hinspiel vergangene Woche braucht es in Belgien einen starken Auftritt, wenn man die Chance auf die Königsklasse wahren will. Ob das gelingt? ServusTV zeigt das Rückspiel der 3. Champions-League-Qualifikationsrunde am Dienstag (19.30 Uhr) live.
Gefordert ist am Donnerstag auch der Wolfsberger AC in der 3. Runde der Europa-League-Qualifikation. Nach einem starken Auftritt in Griechenland gegen PAOK Thessaloniki (0:0) ist vor heimischen Fans im Rückspiel alles drin. ORF 1 überträgt das Spiel (19 Uhr) live.
Drei Spiele am Donnerstag
Damit ist am Donnerstag aber noch nicht genug. Denn auch die beiden Wiener Vereine sind in der 3. Qualirunde der Conference League im Einsatz und müssen dabei dringend abliefern. Das Rückspiel der Wiener Austria gegen Banik Ostrava aus Tschechien (21 Uhr) wird ebenfalls in ORF 1 live übertragen. Nach dem wilden 3:4 im Hinspiel müssen die „Veilchen“ zu Hause liefern.
So wie auch Rapid! Die Hütteldorfer erreichten im Hinspiel gegen den schottischen Vertreter Dundee United nur ein 2:2. Ob man im Rückspiel den erwarteten Einzug in die nächste Runde doch noch schafft, das wird sich am Donnerstag ab 20:45 Uhr zeigen. Ob, und wo die Partie im TV gezeigt wird, steht derzeit noch nicht fest. Verhandlungen laufen.
Wie immer kann man alle Partien aber auch im sportkrone.at-Liveticker verfolgen!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.