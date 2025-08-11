So sehen unsere vier Europacup-Starter live im TV

Drei Spiele am Donnerstag

Damit ist am Donnerstag aber noch nicht genug. Denn auch die beiden Wiener Vereine sind in der 3. Qualirunde der Conference League im Einsatz und müssen dabei dringend abliefern. Das Rückspiel der Wiener Austria gegen Banik Ostrava aus Tschechien (21 Uhr) wird ebenfalls in ORF 1 live übertragen. Nach dem wilden 3:4 im Hinspiel müssen die „Veilchen“ zu Hause liefern.