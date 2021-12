Zahl der Bedürftigen soll um fast 40 Mio. wachsen

Große Not in Afghanistan, Syrien, Jemen und Äthiopien

Die UNO-Organisationen wollen 183 Millionen Menschen in 63 Ländern helfen. Sie brauchen dafür insgesamt 36,3 Milliarden Euro, doppelt so viel wie noch vor vier Jahren. Besonders groß sei die Not in Afghanistan, Syrien, Jemen und Äthiopien. Zu diesem Finanzplan kommen bei unvorhergesehenen Katastrophen oder Konflikten im Laufe des Jahres weitere Spendenaufrufe für Nothilfe.