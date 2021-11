NGOs fordern mehr Rücksicht auf Kinderrechte

NGOs und Interessensvertretungen orten nicht zuletzt aufgrund der Pandemie Handlungsbedarf. Die Bundesjugendvertretung (BJV) beklagt in einer Aussendung eine „Schieflage bei den Kinderrechten“. Zu viele Kinder würden in Familien leben, in denen es zu häuslicher Gewalt kommt, die Gesundheitsversorgung oder der Zugang zu elementarpädagogischer Bildung seien in Österreich ungleich verteilt. In der Pandemie sei durch den Fernunterricht teilweise das Recht auf Bildung beschnitten worden, die psychische Gesundheit von Kindern habe gelitten. „Die Politik muss hier endlich aktiv gegensteuern“, so der BJV-Vorsitzende Sabir Ansari.