Extreme Armut während Corona-Krise stark gestiegen

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat sich mit einem eindringlichen Appell an die Staatengemeinschaft gewandt und zu einer „globalen Solidarität“ aufgerufen. Denn die Corona-Pandemie bedrohe die jahrzehntelangen Bemühungen im Kampf gegen die extreme Armut. Millionen von Menschen vor allem in Afrika drohten, in die bitterste Armut abzurutschen.