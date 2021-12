Trumps Twitter-Rivale will 1 Mrd. Dollar sammeln

Die neue Internet-Plattform von Ex-US-Präsidenten Donald Trump will laut Insidern durch den Verkauf von Aktien bis zu einer Milliarde Dollar zusätzlich einsammeln. Die Trump Media & Technology Group dürfte bereits 293 Millionen Dollar (257,85 Millionen Euro) erhalten, wenn sie wie geplant über die Unternehmenshülle (SPAC) Digital World Acquisition (DWAC) an die Börse geht. Trump kündigte im Oktober an, per eigenem Online-Forum wieder Gehör in Sozialen Medien verschaffen zu wollen.