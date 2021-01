Donald Trump nach über 56.000 Tweets verstummt

163 Tweets an einem einzigen Tag

Mit seinen ständigen Tweets hielt Trump die Welt in Atem. Alleine am 4. Juni vergangenen Jahres - während der Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd - schickte er 163 Twitter-Nachrichten in die Welt, sein Tagesrekord. In der Monatswertung lag der vergangene September, als der Wahlkampf auf Hochtouren lief, mit 1421 Trump-Tweets vorne.