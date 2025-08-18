Viele Unternehmen laut Umfrage noch nicht KI-fit

„Technologie kann nur so gut sein, wie die Daten, auf denen sie basiert“, so die Geschäftsführerin von CRIF Österreich, Anca Eisner-Schwarz. Sie empfiehlt frühzeitig auf Datenqualität, technologische Integration und regulatorische Klarheit zu setzen. Damit werde eine stabile Grundlage geschaffen – nicht nur für die Einhaltung neuer Vorgaben, sondern auch für langfristige Resilienz und strategische Handlungsfähigkeit.