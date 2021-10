Joe Biden deutlich: „Trump hetzt Menschen auf“

Biden fand bei seinem Wahlkampfauftritt am Dienstagabend in Virginia, wo am 2. November ein neuer Gouverneur gewählt wird, auch deutliche Worte für Trumps Republikaner. „Die heutige Republikanische Partei steht für nichts anderes als für weitere Steuersenkungen für die Reichen und die mächtigsten Konzerne“, sagte er. Der Extremismus habe in ganz Amerika das Ruder in der Partei übernommen.