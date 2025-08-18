Suche nach vermisstem Steirer (38) geht weiter

„Die Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt Land hat Montagvormittag bekannt gegeben, dass die Suche fortgesetzt wird“, heißt es von der Polizei. „Wir bekommen erst die Informationen zum weiteren Verlauf der Suchaktion“, bestätigt Einsatzleiter der Wasserrettung Stefan Valentinitsch. Der Leichnam des Steirers wird in der Bucht von Maria Wörth in einer Tiefe von 40 Meter vermutet.