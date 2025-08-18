Vorteilswelt
In Wörthersee gestürzt

Suche nach vermisstem Steirer (38) geht weiter

Kärnten
18.08.2025 12:38
Nun soll die Suche im Wörthersee weitergehen.
Nun soll die Suche im Wörthersee weitergehen.(Bild: Alexander Schwab)

Mehr als 100 Einsatzkräfte haben am Wochenende nach einem Steirer (38) gesucht, der Samstagabend bei Maria Wörth von einer elektrobetriebenen Schwimminsel ins Wasser gestürzt und untergegangen war. Die Behörde hat nun beschlossen, die Suche fortzusetzen.

0 Kommentare

„Die Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt Land hat Montagvormittag bekannt gegeben, dass die Suche fortgesetzt wird“, heißt es von der Polizei. „Wir bekommen erst die Informationen zum weiteren Verlauf der Suchaktion“, bestätigt Einsatzleiter der Wasserrettung Stefan Valentinitsch. Der Leichnam des Steirers wird in der Bucht von Maria Wörth in einer Tiefe von 40 Meter vermutet.

Lesen Sie auch:
Die Suche wurde am Sonntag in den frühen Morgenstunden fortgesetzt.
Suche abgebrochen
In Wörthersee gestürzt und spurlos verschwunden
17.08.2025

Wie es zu dem tragischen Unglück kam, ist auch den Behörden noch nicht ganz klar. Der Mann war Samstagabend vor den Augen weiterer Gäste plötzlich von der schwimmenden Dinnerplattform gestürzt und rasch untergegangen. Verzweifelte Rettungsversuche mit einem Rettungsring scheiterten. Derzeit wird auf Hochtouren ermittelt. 

Porträt von Elena Überbacher
Elena Überbacher
