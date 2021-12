Von Pkw erfasst? Tirolerin (82) bei Sturz verletzt

Eine 82-jährige Fußgängerin ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) verletzt worden. Die Pensionistin, die auf die Straße stürzte, könnte von einem Auto erfasst worden sein. Fix sei das aber nicht, so die Polizei. Mögliche Zeugen sollen sich melden.