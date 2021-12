Mehr als 400 Kinder stürmten die Impfstraßen

Vollen Schub gibt das Burgenland im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Nachdem bei den Erwachsenen bereits die höchste Impfquote in ganz Österreich erreicht wurde, starteten am Dienstag auch die Impfungen für Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren. In den sechs Impfzentren in Gols, Müllendorf, Mattersburg, Neutal, Oberwart und Heiligenkreuz können Eltern ab sofort jeden Dienstag zwischen 16 und 20 Uhr auch ihre kleinen Lieblinge gegen das gefährliche Coronavirus impfen lassen. „Die Zulassung des BioNTech-Impfstoffes durch die EU für Kinder unter zwölf Jahren ist ein Meilenstein in der Bekämpfung der Pandemie. Denn gerade bei Mädchen und Buben zwischen sechs und 14 Jahren grassiert das Virus derzeit besonders stark“, wissen Mediziner. Zur besseren Planbarkeit, und um lange Wartezeiten zu vermeiden, ist eine Voranmeldung über das Vormerksystem https://impfen.lsz-b.at/ unbedingt erforderlich.