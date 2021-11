Quarantänebrecherin: „Wurden wie Hunde behandelt“

Festnahme „mit viel Aufhebens und Geschrei“

„Die Behauptung, wir seien aus der Quarantäne geflohen, ist einfach nur lächerlich. Niemand hat uns gesagt, was die Regeln sind, wir wurden wie Hunde behandelt“, erklärte die junge Frau. Sie sei „mit viel Aufhebens und Geschrei wie eine Kriminelle aus dem Flugzeug geholt“ worden, kritisierte sie das Vorgehen der Beamten. Sie wisse als Mitarbeiterin in der biomedizinischen Forschung, wie wichtig es sei, „dass sich jeder in dieser Krise an die Regeln hält."