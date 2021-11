Heftige Sturmböen in Wien und Niederösterreich

Wind könnte noch weiter zunehmen

In den Abendstunden soll laut den Wetterexperten der Unwetterzentrale der Wind sogar noch weiter zunehmen, vor allem in Teilen des Wiener Beckens. Durchhalten heißt es bezüglich starkem Wind laut Prognose bis Mittwochvormittag, wenngleich die Stärke der Böen nachlassen sollte. Zum Westen hin bleibt am Dienstag teils kräftiger Schneefall Thema. Bis zum Abend kann es auch vom nördlichen Osttirol über den Lungau bis ins Aflenzer Becken zunehmend kräftig schneien, so die Prognose.