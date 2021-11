Schneenachschub, dann Tauwetter zum Winterbeginn

Bis zu zehn Grad plus

Vergleichsweise ins Schwitzen kommt man am Mittwoch - just zum meteorologischen Winterbeginn. Denn eine milde Westströmung lässt die Temperaturen wieder ansteigen, bis zu zehn Grad plus sind an diesem Tag möglich. Schneefall ist generell erst oberhalb von rund 1000 Metern ein Thema. Der Tag gestaltet sich vielerorts trocken und teils sogar sonnig. Am „wärmsten“ wird es an diesem Tag im Wiener Becken.