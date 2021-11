Selbst ernannter Adeliger zockte Gutgläubige ab

Opfer in Wien, Tirol und Deutschland

Doch als die Betroffenen aus Wien, Innsbruck, aber auch aus Wolfratshausen in Deutschland den Betrug bemerkten, war der Italiener längst über alle Berge und auf der Suche nach weiteren Opfern. Bis zum 12. November, als es der Wiener Polizei gelang, gemeinsam mit Tiroler Kollegen den Gesuchten dingfest zu machen. Die Handschellen klickten in Innsbruck.