„Wir wollen jetzt Stefans Traum wahr machen“

Finanzielle Last

Doch jetzt ist die Sorge groß, dass die nun alleinerziehende Mama die finanzielle Last nicht stemmen kann. Hier hilft die „Krone“-Familie! Wenn Sie, liebe Leser, der Familie diese Last von den Schultern nehmen wollen, spenden Sie bitte unter dem Kennwort „Familie“ auf unten stehendes Konto. Jeder Cent kommt an – Danke!