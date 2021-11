32-Jähriger bei Autounfall tödlich verunglückt

Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag gegen 21.45 Uhr im Gemeindegebiet von Vorderweißenbach. Dabei fuhr ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung mit seinem Pkw auf der Böhmerwald Straße B 38 von Vorderweißenbach kommend Richtung Helfenberg. Er befand sich allein im Fahrzeug. Im Ortschaftsbereich von Hinterweißenbach kam er aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und prallte nach rund 60 Meter frontal gegen einen neben der Fahrbahn stehenden Baum. Der Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.