Zwei kleine Kinder trauern um ihren geliebten Papa

Heuer 85 Verkehrstote in Oberösterreich

Nachdem Samstagfrüh, wie berichtet, in Perg die „Krone“-Zustellerin Silvia B. (60) aus Mauthausen schuldlos bei einem Frontalzusammenstoß ums Leben gekommen war, zählt die Statistik des Verkehrsclubs Österreich in Oberösterreich heuer 85 Verkehrstote. Bundesweit liegen die drei Bezirke mit den meisten Toten (Gmunden, Vöcklabruck, Braunau) in Oberösterreich. Nur in den Städten Steyr und Wels gab’s noch keine Todesopfer auf den Straßen zu beklagen.