Eislaufen gegen Corona-Blues: Bahnen gut besucht

Treffpunkt für junge Menschen

So waren am vergangenen Wochenende 780 Eisläufer in der Landeshauptstadt auf Kufen unterwegs. Zum Vergleich: Vor Corona waren es im Schnitt 1000. „Besonders Kinder und Jugendliche sind froh über die Möglichkeit“, heißt es von einem Mitarbeiter aus Pinkafeld. „Für uns ist es natürlich auch eine große Erleichterung: Denn die Kunsteisbahnen müssen trotzdem betrieben werden - egal ob mit oder ohne Gästen.“