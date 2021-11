32 Fragen zum Salzburger PCR-Testchaos

Neun Hauptfragen mit zahlreichen Unterfragen hat Klubobmann Michael Wanner in einer Anfrage in dieser Woche an die Landesregierung gestellt. Dabei geht es um das Chaos rund um die PCR-Tests in Salzburg. Während in den offiziellen Teststraßen des Roten Kreuzes bereits die Reißleine gezogen wurde und die Auswertung in einem Wiener Labor durchgeführt wird, zeigt sich bei den Heim-Gurgeltests der Firma Novogenia noch keine Besserung. „Was/welche Leistungen umfasst der Vertrag konkret? Sind, falls der Vertrag nicht erfüllt wird, Pönalzahlungen Teil des Vertrags?“, fragt Wanner etwa. 32 Fragen sind es insgesamt, die der Vergabe, Aufgaben und Kapazitäten auf den Grund gehen sollen.