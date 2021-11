Lockdown: Volkstheater Wien öffnet 2022 wieder

Das Volkstheater Wien hat die Hoffnung aufgegeben, nach dem Corona-Lockdown mit dem Spielbetrieb bereits am 13. Dezember wieder starten zu können. So wird das Haus unter Intendant Kay Voges erst am 7. Januar 2022 wieder für das Publikum öffnen. „Mit Blick auf die große Unsicherheit, wann und wie die Theater tatsächlich wieder aufsperren dürfen“, sehe man sich zu diesem Schritt veranlasst.