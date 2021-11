Kärnten an der Spitze: Wirtschaftsstandort legt zu

Sie machen aber auch deutlich, dass der Wirtschaftsstandort Kärnten in den vergangenen drei Jahren kräftig zulegen konnte. Waren es 2018 noch 66 Prozent, die der heimischen Wirtschaft ein „Sehr Gut“ ausstellten, sind es heuer 76 Prozent – immerhin eine Steigerung um zehn Prozent. Damit liegt Kärnten auch im Bundesländervergleich an der Spitze. In fünf von neun Ländern sinkt die Zufriedenheit. Nur Wien und Niederösterreich verzeichnen ein Plus von fünf Prozent, gefolgt vom Burgenland (vier Prozent).