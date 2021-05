Bitcoin-Minen: Digitales Geld aus dreckiger Kohle?

Forscher am Center for Alternative Finance der Universität Cambridge kommen auf einen noch etwas höheren Wert: Sie haben einen Jahresverbrauch von rund 141 Terrawattstunden pro Jahr errechnet. So viel Energie verbrauchen auch ungefähr die Niederlande, ein Land mit 17 Millionen Einwohnern. Auch mit dem Stromverbrauch Argentiniens - 121,36 Terawattstunden im Jahr - wurde jener des Bitcoin jüngst verglichen.