Polizei warnt jetzt vor falscher Spendensammlerin

Gerade, als er in ein Geschäft gehen wollte, sprach eine Unbekannte einen 62-Jährigen in Pinkafeld an. Die Frau ersuchte den Mann um eine Spende und forderte ihn auf, sich in eine Liste einzutragen. „Die Täterin gab vor, sprach- und hörbehindert zu sein“, heißt es dazu von der Exekutive. Der Mann nahm daraufhin aus seiner Geldbörse einen kleinen Bargeldbetrag und übergab ihn der Frau. Die Trickdiebin hielt die Liste in diesem Moment über die Brieftasche, griff unbemerkt hinein und entwendete das Einkaufsgeld des Opfers. „Der Mann bemerkte das erst, als er zahlen wollte“, so ein Polizeisprecher.