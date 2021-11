Lawrence: „War mir sicher, dass ich sterben werde“

Die 31-Jährige verriet auch, dass sie in ihrem neuen Film „Don’t Look Up“ darauf bestanden hatte, dass ihr Name als erstes - noch vor Co-Star Leonardo DiCaprio - auf der Leinwand erscheint: „Ich wollte das unbedingt und Leo hatte kein Problem damit.“ Dass DiCaprio dennoch 25 Millionen Dollar - und somit 5 Millionen Dollar mehr Gage als sie für den Film bekam, stört sie laut „Enterpress News“ nicht: „Leo bringt mehr Zuschauer in die Kinos als ich. Ich bin sehr happy mit meinem Deal!“