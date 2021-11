Wird sich die Lage entschärfen? Hoffentlich

Noch einmal durch die Stadt flaniert, bevor alles dichtgemacht hat. Im Wirtshaus ein Schnitzel genossen, das es die nächsten 20 Tage nur noch als „Take-away“ geben wird. Am Würstelstand klang Galgenhumor durch, da wünschten sich einige doch glatt „Frohe Weihnachten, vorsichtshalber schon jetzt!“. In den vollen Bars saßen Stammgäste vor einem letzten Drink. „Bis zum 13. dann!“ So verabschiedeten sich in der Nacht auf Montag viele voneinander. Und bekamen als Antwort: „Hoffentlich.“