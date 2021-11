Verkürzte Wartezeiten für Senioren am Samstag

Bisher waren die Burgenländer sehr aktiv bei den Impfungen. So sind bereits drei Viertel aller Einwohner geimpft. Um das Angebot auch in der kalten Jahreszeit und in Hinblick auf die ausstehenden Booster-Impfungen attraktiv zu halten, wird es in den sechs Impfzentren einen eigenen Bereich für alle Personen über 65 Jahre geben.