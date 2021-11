Bildeiner Kaufhaus hat eine neue Betreiberin

Die Gemeinde an der Pinka, die in diesem Jahr ihr 800-Jahre-Jubiläum feierte, hat mit dem Weinarchiv, der Mediathek und mit dem WeinKulturHaus jedenfalls auch im Versorgungsbereich allen Grund, weiterhin positiv in die Zukunft zu blicken. Die neue Betreiberin des Feinkostladens will sich mitinnovativen Ideen einbringen.