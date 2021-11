Corona-Fragen an die Politik als Hilferuf

Journalismus und Wissenschaft haben eine Erklärungsfunktion. Nur manchmal sind politische Fehler und Versäumnisse nicht zu erklären. Vor allem in der Corona-Pandemie. Was bleibt, sind viele Fragen an die Politiker, warum sie nicht früher handelten. Als Hilferuf, dass sie es hoffentlich in Zukunft besser machen. Eine Analyse von Peter Filzmaier.