Doping! Champions-League-Held 21 Monate gesperrt

Der Schweizer Handball-Tormann Nikola Portner vom deutschen Champions-League-Sieger SC Magdeburg ist wegen einer positiven Doping-Probe im März 2024 auf Methamphetamine rückwirkend für 21 Monate gesperrt worden!
Das ist das Ergebnis einer Streitbeilegungs-Vereinbarung, auf die sich die Welt Anti-Doping Agentur (WADA), die Nationale Anti Doping Agentur Deutschland (NADA), die Handball-Bundesliga und Portner geeinigt haben, so die NADA am Freitag.
Die Parteien seien sich demnach einig, dass es keine Anhaltspunkte dafür gebe, dass der Verstoß gegen die Anti-Doping-Bestimmungen vorsätzlich begangen wurde. Den Angaben nach läuft die Sperre am 10. Dezember aus.
Magdeburg-Stütze in der Champions League
Erst im Juni hatte Portner beim Final-Four in Köln seinen dritten Triumph in der Champions League feiern dürfen – nach 2018 mit Montpellier und 2023 mit Magdeburg. Heuer war der Schweizer vor allem beim spannenden 31:30-Halbfinal-Sieg gegen Barcelona in Erscheinung getreten.
Kommentare
