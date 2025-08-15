Doping! Champions-League-Held 21 Monate gesperrt

Magdeburg-Stütze in der Champions League

Erst im Juni hatte Portner beim Final-Four in Köln seinen dritten Triumph in der Champions League feiern dürfen – nach 2018 mit Montpellier und 2023 mit Magdeburg. Heuer war der Schweizer vor allem beim spannenden 31:30-Halbfinal-Sieg gegen Barcelona in Erscheinung getreten.