Ivermectin-Überdosis: Frau landete auf Intensiv

Am Mittwoch hat sich MSD, der Hersteller des Entwurmungsmittels Ivermectin, mit der eindringlichen Botschaft zu Wort gemeldet, dass es „keine aussagekräftige Evidenz“ für die Anwendung gegen Covid-19 gebe. Wie die „ZiB 1“ am Abend berichtete, ist diese Botschaft leider noch nicht bei allen Menschen in Österreich angekommen. Derzeit steigt die Nachfrage nach dem Mittel nämlich - wie berichtet - um das Doppelte an. Eine Oststeirerin landete wegen einer Ivermectin-Überdosis nun sogar auf der Intensivstation.