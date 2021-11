„Raten dringend von Ivermectin-Einnahme ab“

Nach den Hamsterkäufe des Entwurmungsmittels Ivermectin in Oberösterreich hat sich nun der Hersteller zu Wort gemeldet und ganz klar Stellung zu den Falschinformationen bezogen. „Es gibt keine aussagekräftige Evidenz für die Anwendung von Ivermectin bei SARS-CoV-2“, so Merck Sharp & Dohme in einer Aussendung. Man rate daher dringend von der Einnahme von Ivermectin zur Vorbeugung oder Behandlung von Covid-19 ab.