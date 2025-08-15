Tochter musste Absturz von Vater mit ansehen

Es sollte ein schönes gemeinsames Erlebnis für Tochter (27) und Vater (62) werden. Doch eine Bergtour auf dem Stubaier Höhenweg in Tirol wurde zum Albtraum für zwei Niederländer.
Donnerstag früh brachen Vater und Tochter zeitig von der Innsbrucker Hütte Richtung Bremer Hütte auf dem Stubaier Höhenweg auf. Auf einem schwarz markierten Bergweg (hoher Schwierigkeitsgrad) unterhalb der Äußeren Wetterspitze passierte das Unglück. Der 62-Jährige stolperte und verlor den Halt.
Tochter leistete Erste Hilfe
In der Folge stürzte der Wanderer rund 15 Meter über sehr steil abfallendes, felsdurchsetztes Gelände ab. Die Tochter musste das mit ansehen. Sie setzte unverzüglich den Notruf ab und stieg dann zu ihrem Vater ab, um Erste Hilfe zu leisten.
Mit Notarzthubschrauber geborgen
Der Niederländer hatte bei dem Absturz erhebliche Verletzungen erlitten. Das Team des Notarzthubschraubers Christophorus 1 barg den Verletzten und flog ihn in die Klinik Innsbruck.
