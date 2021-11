Schallenberg: „Ja, ich möchte mich entschuldigen“

Österreich geht ab Montag zum vierten Mal in einen harten Lockdown - obwohl Bundeskanzler Alexander Schallenberg dies noch bis vor Kurzem abgelehnt hatte. Am Freitagabend in der „ZiB 2“ rechtfertigte er seinen Meinungsschwenk und gab sich überraschend selbstkritisch (siehe Video oben): „Kein Krisenmanagement ist fehlerfrei. Und ja, ich möchte mich entschuldigen.“ Die Entschuldigung richtete er an jene Bürger, „die bisher alles richtig gemacht haben“. Es sei eine Zumutung, dass man denen nun die Freiheit nehmen müsse.