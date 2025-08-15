Neben MotoGP: Feuerwehr bei Schrottbrand gefordert

Abermals war Daniel Schmied von der Feuerwehr Knittelfeld der Einsatzleiter: „Schon während der Anfahrt rüsteten sich die Feuerwehrmänner mit schwerem Atemschutz aus und konnten beim Eintreffen umgehend mit der Brandbekämpfung beginnen“, berichtet er. Um an den Brandherd zu gelangen, musste der Schrotthaufen von einem Bagger zerteilt werden. Danach erfolgte ein massiver Löschangriff mit Schaum und Wasser. Zeitgleich wurde eine 300 Meter lange Löschleitung aus der Mur installiert. Der Einsatz dauerte mehr als zwei Stunden.