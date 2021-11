Wurmmittel im Einsatz in der Obdachlosenszene

Einsatz bei Obdachlosen

Benötigt wird das Medikament in der Obdachlosenszene, genauer gesagt, im Kampf gegen die Krätze. „Es poppen immer wieder einzelne Herde auf, vor allem in Einrichtungen, wo mehrere Leute zusammenkommen.“ Pro Woche werden in Innsbruck gut zwei Chargen benötigt. Ärzte statten den Einrichtungen regelmäßig Besuche ab.