„Politiker handeln zu spät und schauen dann groß“

Derzeit muss ich als Geimpfter nicht in Quarantäne, wenn ich Kontakt mit Infizierten gehabt habe. Zugleich kann ich, obwohl für einen geringeren Zeitraum, trotz Impfung das Virus übertragen. Ist es da nicht gefährlich, mich nicht zu isolieren?

Wenn Sie als Geimpfter symptomatisch sind, schicke ich Sie sofort in Quarantäne! So oder so gehen Sie mir am Tag 0 einer Kontaktmeldung mit Infizierten und am Tag fünf zum PCR-Test, tragen außer Haus IMMER eine FFP2-Maske und erfreuen sich nicht der Annehmlichkeiten des Lebens durch ein gutes Essen mit Freunden bei der Wirtin ums Eck. Das geht mit Maske nämlich nicht. Wenn Sie Glück haben, ergattern Sie eine Packung Molnupiravir - auch davon haben wir zu wenig eingekauft - und scheiden ab dem vierten Tag kein ansteckendes Virus mehr aus. Erst dann dürften Sie sich wieder relativ frei bewegen.