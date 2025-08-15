Überraschungsmann Steinlechner Halbzeit-Vierter!

LIVE: Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen!
DFB-Pokal im Ticker
Golf-Profi Maximilian Steinlechner hat sich am zweiten Tag der Danish Championship in Kopenhagen im Spitzenfeld gehalten!
Der Tiroler ließ seinem 67er-Auftakt am Freitag eine 69 mit vier Birdies und zwei Bogeys folgen. Damit verbesserte er sich um drei Positionen auf den mit zwei Spielern geteilten vierten Rang.
Der Rückstand des 25-Jährigen auf den führenden Dänen Rasmus Højgaard beträgt zur Halbzeit des 2,75-Millionen-Dollar-Turniers sechs Schläge.
Lukas Nemecz scheiterte als 67. knapp am Cut, Matthias Schwab außerhalb der Top-100 deutlich. Steinlechner hat hingegen gute Chancen auf sein bestes DP-World-Tour-Ergebnis samt sattem Preisgeld.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.