Top-Infektiologe: „Wir sind wieder zu spät dran!“

In Israel, von Politikern gerne als Vorbildland genannt, muss sich jeder allerspätestens - also am besten früher - sechs Monate nach dem Zweitstich die dritte Impfung holen. Wir haben in Österreich monatelang nicht reagiert und lange Zeit solche Drittimpfungen erst nach neun bis zwölf Monaten empfohlen. Auch jetzt gilt für 2G der Grüne Pass unverändert neun Monate bis zum dritten Stich. Wie soll ich mich da als medizinischer Laie auskennen? Das Virus ist ja in Israel dasselbe wie bei uns, oder?

Natürlich. Israel ist leider krisen- und kriegserprobter als wir, dafür fallen Entscheidungen schneller und konsequenter. Wir scheinen die Meinung zu vertreten: Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass.