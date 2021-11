Gemeinsam kommunizieren!

Am Sonntag sprach der Minister im Fernsehen plötzlich von Ausgangsbeschränkungen auch für Geimpfte. Was der Kanzler dementierte, nachdem bereits eine seiner Parteikolleginnen von gesundheitsministeriellen Aussagen zur Pandemie „gar nichts hält“. Endgültig tragikomisch wurde es am Montag, als Mückstein von einem Krisengipfel am Dienstag wissen wollte. Kanzler Schallenberg wusste davon nichts.